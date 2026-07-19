🇨🇲 En studio avec Babal

🇨🇲 Avec son univers visuel et musical bien à lui, Babal est en tête des écoutes sur plateformes de streaming au Cameroun. Brut. l'a rejoint en studio. On a parlé de sa vision de la musique, de son projet B.A.B.A.L et de ce qu'il prépare pour la suite.