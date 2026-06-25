🇨🇮🇮🇪 Mondial 2026 : "Premier Gaou" de Magic System résonne en Irlande.

🇨🇮🇮🇪 Au Biddy Mulligan’s, ce petit pub irlandais devenu le repaire des supporters des Éléphants pendant le #Mondial2026, un musicien irlandais a interprété Premier Gaou, le célèbre titre du groupe ivoirien Magic System, à la guitare. Voici quelques images.