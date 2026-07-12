Culture & Lifestyle
Musique

🇲🇦 "La musique gnaoua ne mourra jamais."

🇲🇦 "Les Marocains sont fiers de leurs origines, et c'est pour ça que la musique gnaoua ne mourra jamais." Au Maroc, la ville d'Essaouira a une fois de plus vibré au rythme du célèbre Festival Gnaoua. À l'occasion de cette 27e édition, nous y avons rencontré Mehdi Nassouli, virtuose du guembri. Il nous raconte pourquoi cette musique ancestrale continue de séduire les nouvelles générations.
Publié le
12
/
07
/
2026
À suivre
À Yardland avec Franglish.
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🇲🇦 "La musique gnaoua ne mourra jamais."

🇲🇦 "Les Marocains sont fiers de leurs origines, et c'est pour ça que la musique gnaoua ne mourra jamais." Au Maroc, la ville d'Essaouira a une fois de plus vibré au rythme du célèbre Festival Gnaoua. À l'occasion de cette 27e édition, nous y avons rencontré Mehdi Nassouli, virtuose du guembri. Il nous raconte pourquoi cette musique ancestrale continue de séduire les nouvelles générations.
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