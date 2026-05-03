Culture & Lifestyle
Musique

🇪🇬 Avec Mohamed Ramadan, icône du cinéma et de la musique arabe.

🇪🇬"Je ne limite pas mon art au Moyen-Orient. J’aime collaborer avec des artistes de toute l’Afrique." Acteur et rappeur à succès, Mohamed Ramadan est une figure incontournable du cinéma et de la musique dans le monde arabe. Pour Brut., le “Number One”, comme on le surnomme, revient sur sa carrière et son ouverture musicale vers le continent africain.
Publié le
03
/
05
/
2026
À suivre
En répet' avec Zaïko Langa Langa et Kassav’.
En répet' avec Zaïko Langa Langa et Kassav’.
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🇪🇬 Avec Mohamed Ramadan, icône du cinéma et de la musique arabe.

🇪🇬"Je ne limite pas mon art au Moyen-Orient. J’aime collaborer avec des artistes de toute l’Afrique." Acteur et rappeur à succès, Mohamed Ramadan est une figure incontournable du cinéma et de la musique dans le monde arabe. Pour Brut., le “Number One”, comme on le surnomme, revient sur sa carrière et son ouverture musicale vers le continent africain.
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