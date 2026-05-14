🇧🇯 L'Orchestre Poly-Rythmo : 58 ans de musique et toujours sur scène

🇧🇯 58 ans après sa création, l’Orchestre Poly-Rythmo, groupe mythique béninois des années 70, s’est produit sur la scène du Cotonou Couleurs Jazz Festival 2026. Pour Brut., Vincent Ahéhéhinnou, son porte-parole, revient sur cette longue et riche carrière.