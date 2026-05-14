Culture & Lifestyle
Musique

🇧🇯 L'Orchestre Poly-Rythmo : 58 ans de musique et toujours sur scène

🇧🇯 58 ans après sa création, l’Orchestre Poly-Rythmo, groupe mythique béninois des années 70, s’est produit sur la scène du Cotonou Couleurs Jazz Festival 2026. Pour Brut., Vincent Ahéhéhinnou, son porte-parole, revient sur cette longue et riche carrière.
Publié le
14
/
05
/
2026
À suivre
Quelques réactions après le concert de Fally Ipupa au stade de France.
Quelques réactions après le concert de Fally Ipupa au stade de France.
À suivre
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🇧🇯 58 ans après sa création, l’Orchestre Poly-Rythmo, groupe mythique béninois des années 70, s’est produit sur la scène du Cotonou Couleurs Jazz Festival 2026. Pour Brut., Vincent Ahéhéhinnou, son porte-parole, revient sur cette longue et riche carrière.
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