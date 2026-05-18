Culture & Lifestyle
Musique

Togo : il crée de la musique avec des verres et de l’eau.

🇹🇬 "Avec ma musique, je guéris les âmes." Au Togo, @exaubeatlefolkloriste est un musicien connu pour un talent assez spécial. Il crée une musique unique et "spirituelle" à partir de verres remplis d’eau. Brut. l’a rencontré.
Publié le
18
/
05
/
2026
À suivre
🇧🇯 L'Orchestre Poly-Rythmo : 58 ans de musique et toujours sur scène
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