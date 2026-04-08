Nigéria : Burna Boy boycotté par l’Association des DJ.

🇳🇬 L’Association des DJ nigérians (NDJ) a officiellement annoncé, ce 8 avril 2026, un boycott temporaire de la musique de Burna Boy, à la suite d’une altercation physique survenue dans la nuit du 7 au 8 avril à Lagos entre l’artiste et DJ Tunez, le DJ officiel de Wizkid. On te raconte.