Culture & Lifestyle
Musique

Nigéria : Burna Boy boycotté par l’Association des DJ.

🇳🇬 L’Association des DJ nigérians (NDJ) a officiellement annoncé, ce 8 avril 2026, un boycott temporaire de la musique de Burna Boy, à la suite d’une altercation physique survenue dans la nuit du 7 au 8 avril à Lagos entre l’artiste et DJ Tunez, le DJ officiel de Wizkid. On te raconte.
Publié le
08
/
04
/
2026
À suivre
Tinariwen : la voix du désert.
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À suivre
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🇳🇬 L’Association des DJ nigérians (NDJ) a officiellement annoncé, ce 8 avril 2026, un boycott temporaire de la musique de Burna Boy, à la suite d’une altercation physique survenue dans la nuit du 7 au 8 avril à Lagos entre l’artiste et DJ Tunez, le DJ officiel de Wizkid. On te raconte.
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