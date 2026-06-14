Au Cameroun, il relève le défi de cultiver du raisin

🇨🇲 "Pour moi, c'est un défi. Mes amis canadiens se sont moqués lorsque j'ai parlé de cultiver du raisin au Cameroun." Défi relevé, car depuis son retour du Canada, Boubakari Hamadou est parvenu à produire du raisin sur le sol camerounais, sans grande expérience en agriculture. Nous l'avons rencontré sur son site de production, dans la ville de Maroua.