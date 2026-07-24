Environnement
Changement climatique

🇨🇲 Cameroun : les éléphants de forêt en danger d’extinction

🇨🇲 Au Cameroun, une étude montre que les éléphants de forêt jouent un rôle essentiel dans la régénération de l’ébène, un bois utilisé pour fabriquer des instruments de musique. Mais l’espèce est en danger critique d’extinction. Sa disparition pourrait menacer l’avenir de l’ébène dans le bassin du Congo. On te raconte.
Publié le
24
/
07
/
2026
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