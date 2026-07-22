🇩🇿🇲🇦🇹🇳 L’Algérie, le Maroc et la Tunisie touchés par de violents incendies de forêt

🇩🇿🇲🇦🇹🇳 En Afrique du Nord, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie sont en proie à de violents incendies de forêt, attisés par la sécheresse et les fortes chaleurs qui frappent la région en ce mois de juillet 2026. Voici ce que l’on sait.