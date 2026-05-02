Environnement
Changement climatique

🇲🇦 Une journée avec Jaylann.

🇲🇦 "J'aime la musique, ma culture (...) Ce que je veux, c’est représenter le mieux possible les femmes marocaines dans tout ce que je fais." En 2013, elle se fait remarquer lors de sa participation à la saison 2 de l’émission The Voice au Maroc, où elle atteint les demi-finales. Depuis, hit après hit, Jaylann s’est imposée comme une star de la pop dans son pays et veut inspirer d’autres femmes. Brut., a rencontré la chanteuse à Casablanca.
Publié le
02
/
05
/
2026
À suivre
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