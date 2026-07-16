🇩🇿🇹🇳 L'Algérie et la Tunisie sous une chaleur extrême.

🇩🇿🇹🇳 Plus de 45 °C, des coupures de courant et des températures qui continuent de grimper. L'Algérie et la Tunisie font face à une vague de chaleur intense depuis ce dimanche 12 juillet. On te résume la situation