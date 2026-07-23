🇳🇬 Nigeria : une étrange mousse blanche apparaît sur une autoroute.

🇳🇬 Au Nigeria, une mystérieuse mousse blanche apparue sur une autoroute a récemment attiré l’attention. Face à cette découverte inhabituelle, l’agence environnementale a recommandé de ne pas s’en approcher. Des analyses sont en cours pour identifier la nature de cette substance.