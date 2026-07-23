Environnement
Ecologie

🇳🇬 Nigeria : une étrange mousse blanche apparaît sur une autoroute.

🇳🇬 Au Nigeria, une mystérieuse mousse blanche apparue sur une autoroute a récemment attiré l’attention. Face à cette découverte inhabituelle, l’agence environnementale a recommandé de ne pas s’en approcher. Des analyses sont en cours pour identifier la nature de cette substance.
Publié le
23
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇩 RDC : une baleine échoue sur une plage de la ville de Muanda.
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