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La symbolique amoureuse du machmoum

#Rediff 🇹🇳 "Le machmoum est un symbole d'amour." Abou Ahmad est un artisan spécialisé dans la conception du "machmoum". Pour Brut, il explique la symbolique de la séduction derrière ce bouquet.
Publié le
26
/
07
/
2026
À suivre
À la découverte des Tata du Bénin
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#Rediff 🇹🇳 "Le machmoum est un symbole d'amour." Abou Ahmad est un artisan spécialisé dans la conception du "machmoum". Pour Brut, il explique la symbolique de la séduction derrière ce bouquet.
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