Procès libyen : sept ans de prison réclamés contre Nicolas Sarkozy

Il était devenu le premier président écroué dans l'histoire de la République, passant vingt jours derrière les barreaux après sa condamnation de première instance.

L'accusation a de nouveau réclamé mercredi à Paris la condamnation à sept ans de prison de Nicolas Sarkozy, soit deux ans de plus que la peine qui avait finalement été prononcée en première instance pour le présumé financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Selon BFM, les avocats généraux demandent aussi une peine de 300.000 euros d'amende et une inéligibilité pendant 5 ans.

Après ce jugement devant le tribunal correctionnel de Paris, Nicolas Sarkozy était devenu le premier président écroué dans l'histoire de la République, passant vingt jours derrière les barreaux après sa condamnation de première instance. La cour d'appel doit rendre son arrêt le 30 novembre. Après deux mois d'audience, le procès doit s'achever dans deux semaines, après les plaidoiries des avocats des dix prévenus incluant ceux de Nicolas Sarkozy.

Six et deux années de prison ferme recquises contre Claude Guéant et Brice Hortefeux

Le parquet général a requis mercredi respectivement six et deux années de prison ferme contre Claude Guéant et Brice Hortefeux, demandant à la cour d'appel de confirmer globalement les peines prononcées en première instance contre ces proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007.

Pour Brice Hortefeux, le ministère public a demandé une peine légèrement alourdie à quatre ans de prison dont deux avec sursis. Elle a demandé l'aménagement de la partie ferme sous bracelet électronique, avec exécution provisoire. L'accusation doit désormais dire quelle peine elle souhaite que la cour prononce contre l'ancien chef de l'Etat, qui a fait appel de sa condamnation à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs. La décision est prévue en novembre.