Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 13 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Au procès libyen, l'accusation dévoile les peines requises contre Sarkozy et ses coprévenus

Le parquet général doit annoncer ce mercredi les peines requises contre Nicolas Sarkozy dans le procès libyen en appel. L’ex-président est accusé d’avoir financé illégalement sa campagne de 2007 avec l’aide du régime de Kadhafi. Les procureurs demandent sa condamnation pour corruption et financement illégal. La décision sera rendue le 30 novembre.

2. L'armée israélienne annonce une vague de frappes sur des objectifs du Hezbollah dans le sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir lancé une nouvelle vague de frappes sur des objectifs du Hezbollah dans le sud du Liban, malgré une trêve conclue avec le gouvernement libanais et destinée à mettre fin aux combats avec le groupe armé.

3.Trump part à la rencontre de Xi Jinping, l'Iran en toile de fond

Donald Trump est attendu mercredi à Pékin pour y rencontrer Xi Jinping, il a assuré que sa visite sera fructueuse en dépit de leurs désaccords sur la guerre au Moyen-Orient, le commerce et Taïwan.Le président américain ne veut pas que la guerre contre l'Iran, partenaire commercial et diplomatique de la Chine, gâche l'accueil fastueux que lui réservera son homologue chinois jeudi et vendredi. Il a annoncé qu’il parlerait longuement de l’Iran avec son homologue chinois.

4.Hantavirus: une patiente gravement atteinte, mais pas de circulation du virus en France

Une Française de plus de 65 ans, contaminée par l’hantavirus lors d’une croisière à bord du Hondius, est hospitalisée à Paris dans un état grave. Face aux inquiétudes ravivées par le souvenir du Covid, la ministre de la Santé Stéphanie Rist et Emmanuel Macron assurent qu’aucun signe de circulation du virus n’a été détecté en France et que la situation reste “sous contrôle”.

5.Cannes : un film sur Samuel Paty présenté dès le début de la compétition

Après la cérémonie d'ouverture mardi, la course à la Palme d'or débute mercredi à Cannes, où sera également projeté un film-choc retraçant les derniers jours de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie tué en 2020.

6.Victimes de violences sexuelles : une alerte obligatoire à la sortie de prison de l’agresseur

Les députés ont adopté mardi à l’unanimité une proposition de loi pour que les victimes de violences sexuelles soient systématiquement averties de la sortie de prison de leur agresseur. Le texte a été lancé après le suicide de Yanis, 17 ans, qui avait appris par hasard la libération de son agresseur sexuel.Portée par la députée Renaissance Laure Miller, soutenue par le gouvernement et les associations de défense des victimes, la proposition de loi devra désormais aller au Sénat.

7.Aide à mourir: le Sénat s'oppose à nouveau, Retailleau veut un référendum

Le Sénat a rejeté pour la deuxième fois la proposition de loi sur l’aide à mourir. Bruno Retailleau demande désormais un référendum sur cette réforme sociétale.Le cheminement législatif de cette réforme va néanmoins continuer, le gouvernement ayant la possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, qui bénéficie elle d'une majorité assez nette sur ce texte.

8.Le chômage atteint son plus haut niveau en France depuis cinq ans

Le taux de chômage en France a augmenté de 0,2 point au premier trimestre 2026, atteignant 8,1%, son plus haut niveau en cinq ans et en hausse de 0,7 point sur un an, a rapporté l'Insee mercredi.

9.Macron en Éthiopie pour renforcer les liens avec l’Union africaine

Emmanuel Macron est arrivé en Éthiopie pour rencontrer le Premier ministre Abiy Ahmed et participer à une réunion inédite avec l’Union africaine et l’ONU. Le président français veut soutenir le rôle de l’organisation africaine dans la médiation des conflits sur le continent, notamment en RDC. Cette visite clôture sa tournée africaine après des étapes en Égypte et au Kenya.

10.Chine–États-Unis : de nouvelles discussions commerciales avant l’arrivée de Trump

Des délégations chinoise et américaine ont entamé mercredi des consultations économiques et commerciales en Corée du Sud, a indiqué Chine Nouvelle avant l'arrivée du président américain Donald Trump prévue dans la soirée en Chine.