Mort d'un apprenti de 18 ans sur son lieu de travail à Orange

Un alternant âgé de 18 ans est décédé mercredi matin sur son lieu de travail dans une pépinière d'Orange (Vaucluse), ont indiqué à l'AFP des sources policière et judiciaire.

Les secours sont intervenus vers 08H25 dans cette pépinière où un apprenti avait été retrouvé inconscient au sol, ont précisé les pompiers du Vaucluse.

Malgré une prise en charge rapide et plusieurs tentatives de réanimation, la victime n'a pas pu être sauvée.

Enquête ouverte pour établir les circonstances du décès

Le jeune homme effectuait une "manoeuvre de déchargement d’un motoculteur" au moment des faits, a indiqué la police départementale à l’AFP, sans préciser si le décès était dû à cette manipulation.

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances du décès, a annoncé le parquet de Carpentras à l’AFP.

Une cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) a été mise en place afin d’accompagner la famille et les salariés de l’entreprise.

Nouveau décès après de précédents sur des lieux de stages

En avril, un élève de 15 ans d'un lycée professionnel de Bagnols‑sur‑Cèze (Gard) est décédé écrasé par un chariot élévateur sur son lieu de stage d'observation de seconde dans une entreprise de BTP.

Une information judiciaire du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail avait été ouverte par le parquet et le gouvernement avait dit vouloir renforcer la sécurité des mineurs lors de stages en entreprise.

En juin 2025, le syndicat CGT de l'Éducation avait dénoncé une série d'"accidents tragiques" ayant coûté la vie coup sur coup à trois adolescents en formation dans des entreprises, jugeant qu'"avec l'explosion des périodes de stage, les jeunes sont de plus en plus exposés aux dangers sans y être préparés".