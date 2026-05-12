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Festival de Cannes

BTS, Parasite, Old Boy : Park Chan-wook raconte la culture coréenne…

Old By, Parasite, BTS… Président du jury, cette année, du Festival de Cannes, Park Chan-wook est l'un des artistes qui a permis à la culture coréenne de s'exporter et devenir mondiale. Le réalisateur de Old Boy, Grand Prix du jury à Cannes en 2004, nous raconte la richesse de cette culture. #Cannes2026
Publié le
12
/
05
/
2026
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