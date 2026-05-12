BTS, Parasite, Old Boy : Park Chan-wook raconte la culture coréenne…

Old By, Parasite, BTS… Président du jury, cette année, du Festival de Cannes, Park Chan-wook est l'un des artistes qui a permis à la culture coréenne de s'exporter et devenir mondiale. Le réalisateur de Old Boy, Grand Prix du jury à Cannes en 2004, nous raconte la richesse de cette culture. #Cannes2026