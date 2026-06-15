Affaire Lyhanna : "peut-être que des moyens supplémentaires seront nécessaires" pour la Justice énonce Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a assuré lundi que des moyens supplémentaires pour la justice ou les enquêteurs seraient déployés "là ou là", si nécessaire, pour mieux lutter contre les violences sur les enfants, appelant à agir "avec méthode", après la sidération de la mort de Lyhanna.

Les rapports des inspections générales de la gendarmerie et de la Justice doivent être remis au gouvernement le 19 juin.

"Sur cette base-là, on pourra voir aussi avec toutes les associations qui sont engagées, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour protéger nos enfants ? Qu'est-ce qui n'est pas encore assez fort ? Qu'est-ce qui n'est pas encore assez radical ? Où est-ce qu'on doit développer des unités d'écoute dans nos hôpitaux pour que ça marche encore mieux, des salles Mélanie dans nos commissariats, nos gendarmeries, où est ce qu'il manque peut-être des moyens là où là", a déclaré le chef de l’État sur TF1.

🔴 Affaire Lyhanna : "Il faut que la justice avec les services d'enquêteurs on leur donne les moyens d'aller le plus vite possible pour que justice soit faite", @EmmanuelMacron



📺 Emmanuel Macron répond à @mslacarrau pour #LE13H de @TF1 pic.twitter.com/OPWthjBpjC — TF1Info (@TF1Info) June 15, 2026

Les salles Mélanie ont pour but de faciliter le recueil de la parole de victimes ou de témoins de violences sexuelles en créant les conditions d'un environnement rassurant.

Emmanuel Macron a néanmoins une nouvelle fois répété que "de multiples lois" sur la protection de l'enfance avaient été votées depuis son arrivée à l'Élysée en 2017, en plus d'une augmentation "comme jamais" du budget de la Justice.

Des députés ont déposé une proposition de "loi intégrale" pour répondre de manière globale à la question des violences sexistes et sexuelles. Une délégation doit être reçue lundi après-midi à Matignon, pour défendre un texte dont le coût d'application est chiffré à un peu moins de 3 milliards d'euros.

Lyhanna, 11 ans, a été retrouvée morte dans le Gers le 4 juin, plusieurs jours après sa disparition. Le principal suspect, Jérôme Barella, n'avait jamais été interpellé ou convoqué malgré plusieurs plaintes et signalements pour des violences sexuelles sur mineurs.