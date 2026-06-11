Affaire Lyhanna : Quelles sont les affaires qui concernent la famille de Jérôme Barella ?

Une autre petite-fille a porté plainte contre le septuagénaire en 2018. Il s’agit de la demi-sœur de Maëva. Selon BFM , cette enquête n’a pas conduit à une réouverture de procédure.

Maëva et sa mère se sont confiées au micro de BFM . Aujourd’hui âgée de 26 ans, Maëva espère pouvoir témoigner. L’enquête a en effet été rouverte selon le média.

Dans ce cadre, Joël Barella avait été placé sous le statut de témoin assisté . L’instruction avait conclu à un non-lieu en 2021, soit huit ans après le dépôt de plainte. Il n’a donc jamais été mis en examen.

La Cour d’appel de Montpellier enquêtait dans ses archives sur l’entourage de Jérôme Barella. Le passé judiciaire de Joël Barella a été scruté, ce qui a permis de remonter à cette affaire.

Selon RTL , qui a révélé l’information, Joël Barella aurait violé à plusieurs reprises Maëva, lorsqu’elle avait entre 10 et 13 ans . C’est la petite fille de la compagne d’alors de Joël Barella. La jeune fille était en vacances chez sa grand-mère au moment des faits, qui se sont déroulés entre 2010 et 2013.

Yannick Barella a été placé sous contrôle judiciaire après avoir été relâché. Le parquet a fait appel de cette décision. “En garde à vue, Yannick B. a nié toute relation sexuelle non consentie avec l’une et l’autre de ses anciennes compagnes”, a ajouté le parquet.

Deux plaintes ont été déposées pour “viols sur mineur de plus de 15 ans”, “viol par conjoint”, “séquestration” et “menace de mort réitérée par conjoint”. Les faits se seraient déroulés entre 2007 et 2017.

Une plainte classée sans suite en 2017 : Une plainte avait été déposée en 2017 pour “relation avec une mineure de 17 ans” par la mère de la jeune femme concernée. La plainte a été classée sans suite.

Une procédure disciplinaire en 2020 : Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire “suite au signalement d’un comportement inapproprié envers une lycéenne”, dans le lycée de Lannes de Lectoure (Gers), selon la région Occitanie. Son licenciement est prononcé en 2021.

Une plainte pour viol sur mineure en 2022 : Selon RTL , les viols auraient été commis au domicile de Jérôme Barella alors que la fillette avait 9 ans en 2020. Il s’agissait de la fille d’un de ses amis. Cette procédure a été classée sans suite en 2024 pour le motif “d'infraction insuffisamment caractérisée”.

Une plainte pour viol sur mineure en 2025 : Elle a été déposée par la mère d’une fille de 10 ans appelée Rosa. Le parquet de la ville d’Auch est chargé de l’instruction (en cours) depuis janvier 2026.

Une plainte déposée le 3 juin 2026 pour viol sur mineure : Selon BFM, elle a été déposée par un père de famille, alors que sa fille avait été déposée chez Jérôme Barella pour une soirée pyjama. La procureure a déclaré qu’elle ne bénéficiait pas d’éléments suffisants pour communiquer pour le moment.

Une plainte déposée le 4 juin 2026 à Saint-Brieuc pour viol sur mineure : Une première plainte avait été déposée en 2023 contre X. Mais la jeune fille concernée par les faits aurait reconnu Jérôme Barella avec la médiatisation de l’affaire Lyhanna. La mère a donc porté plainte pour viol sur mineure.