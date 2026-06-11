Affaire Lyhanna : Quelles sont les affaires qui concernent la famille de Jérôme Barella ?

Le père de Jérôme Barella, Joël, concerné par une affaire de viols sur mineure de moins de 15 ans
Selon RTL, qui a révélé l’information, Joël Barella aurait violé à plusieurs reprises Maëva, lorsqu’elle avait entre 10 et 13 ans. C’est la petite fille de la compagne d’alors de Joël Barella. La jeune fille était en vacances chez sa grand-mère au moment des faits, qui se sont déroulés entre 2010 et 2013.
La Cour d’appel de Montpellier enquêtait dans ses archives sur l’entourage de Jérôme Barella. Le passé judiciaire de Joël Barella a été scruté, ce qui a permis de remonter à cette affaire.
Dans ce cadre, Joël Barella avait été placé sous le statut de témoin assisté. L’instruction avait conclu à un non-lieu en 2021, soit huit ans après le dépôt de plainte. Il n’a donc jamais été mis en examen.
Maëva et sa mère se sont confiées au micro de BFM. Aujourd’hui âgée de 26 ans, Maëva espère pouvoir témoigner. L’enquête a en effet été rouverte selon le média.
Une autre petite-fille a porté plainte contre le septuagénaire en 2018. Il s’agit de la demi-sœur de Maëva. Selon BFM, cette enquête n’a pas conduit à une réouverture de procédure.
Le frère de Jérôme Barella, Yannick, est mis en examen après deux plaintes pour viol sur ses ex-compagnes
Deux plaintes ont été déposées pour “viols sur mineur de plus de 15 ans”, “viol par conjoint”, “séquestration” et “menace de mort réitérée par conjoint”.
Les faits se seraient déroulés entre 2007 et 2017.
L’une des deux plaignantes était âgée de 17 ans au moment des faits.
Yannick Barella a été placé sous contrôle judiciaire après avoir été relâché. Le parquet a fait appel de cette décision. “En garde à vue, Yannick B. a nié toute relation sexuelle non consentie avec l’une et l’autre de ses anciennes compagnes”, a ajouté le parquet.
Jérôme Barella, principal suspect dans la disparition et le décès de Lyhanna est concerné par plusieurs autres affaires
Une plainte classée sans suite en 2017 : Une plainte avait été déposée en 2017 pour “relation avec une mineure de 17 ans” par la mère de la jeune femme concernée. La plainte a été classée sans suite.
Une procédure disciplinaire en 2020 : Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire “suite au signalement d’un comportement inapproprié envers une lycéenne”, dans le lycée de Lannes de Lectoure (Gers), selon la région Occitanie. Son licenciement est prononcé en 2021.
Une plainte pour viol sur mineure en 2022 : Selon RTL, les viols auraient été commis au domicile de Jérôme Barella alors que la fillette avait 9 ans en 2020. Il s’agissait de la fille d’un de ses amis. Cette procédure a été classée sans suite en 2024 pour le motif “d'infraction insuffisamment caractérisée”.
Une plainte pour viol sur mineure en 2025 : Elle a été déposée par la mère d’une fille de 10 ans appelée Rosa. Le parquet de la ville d’Auch est chargé de l’instruction (en cours) depuis janvier 2026.
Une plainte déposée le 3 juin 2026 pour viol sur mineure : Selon BFM, elle a été déposée par un père de famille, alors que sa fille avait été déposée chez Jérôme Barella pour une soirée pyjama. La procureure a déclaré qu’elle ne bénéficiait pas d’éléments suffisants pour communiquer pour le moment.
Une plainte déposée le 4 juin 2026 à Saint-Brieuc pour viol sur mineure : Une première plainte avait été déposée en 2023 contre X. Mais la jeune fille concernée par les faits aurait reconnu Jérôme Barella avec la médiatisation de l’affaire Lyhanna. La mère a donc porté plainte pour viol sur mineure.
Selon Ici Occitanie (ex France Bleu) relayant France Télévisions, une nouvelle plainte a été déposée vendredi 5 juin à Fleurance (Gers). Un père dénonce des attouchements sur sa fille lors d’une soirée pyjama. Elle avait 11 ans au moment des faits.
Cela porte donc à six le nombre de plaintes à l’encontre de Jérôme Barella. Le principal suspect dans la disparition et la mort de Lyhanna est actuellement en détention provisoire. Selon BFM, ce dernier va être incarcéré dans le sud de la France, et placé à l’isolement par mesure de sécurité. Il encourt la prison à perpétuité si un lien avec la mort de Lyhanna est établi.