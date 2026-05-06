Le préfet de Seine-Saint-Denis demande à Bally Bagayoko de "reconsidérer sa position" quant au portrait décroché d'Emmanuel Macron

Le maire LFI de Saint-Denis, récemment élu, avait décroché ce portrait "symboliquement" à son arrivée pour protester contre la politique du gouvernement.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, Julien Charles, a annoncé mercredi avoir demandé au maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, de revenir sur sa décision de décrocher de son bureau le portrait du président Emmanuel Macron, tout en admettant que ce geste n'est pas illégal.

"L'accrochage du portrait du président de la République dans les mairies, s'il ne relève d'aucune obligation légale, est un usage consacré par la tradition républicaine", écrit le préfet Julien Charles, dans un courrier adressé mardi au nouveau maire de Saint-Denis-Pierrefitte (150.000 habitants), deuxième commune la plus peuplée d'Ile-de-France après Paris, publié sur X.

Communiqué de presse du préfet de la Seine-Saint-Denis ⤵️



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"Sa fonction est de rassembler les citoyens autour des institutions, au-delà des clivages politiques", argumente le préfet, pour qui le geste de M. Bagayoko "contrevient à cet usage bien établi". Il invite le maire à "reconsidérer sa position" et à "veiller au respect de la tradition républicaine".

Dès le mois d'avril, des journalistes avaient pu constater que le portrait d'Emmanuel Macron, décroché du mur, était retourné, dans un coin du bureau du nouveau maire LFI.

Un acte qui "relève de la symbolique"

Dans une interview diffusée lundi sur LCI, M. Bagayoko a expliqué que cela "relevait de la symbolique". Il a expliqué qu'il avait décidé de laisser le portrait présidentiel retourné "tant que la République n'était pas en capacité de corriger les inégalités".

Le maire de Saint-Denis, en campagne pour l'élection de Jean-Luc Mélenchon en 2027, dit attendre "l'avènement d'une gauche de rupture et d'un nouveau président".

Plusieurs militants écologistes ont été poursuivis en justice ces dernières années en France pour avoir décroché - et emporté - des portraits de M. Macron, disant vouloir ainsi dénoncer l'"inaction" étatique face à l'urgence climatique. Certains ont été condamnés à des amendes pour "vol" quand d'autres ont été relaxés, notamment au nom de la liberté d'expression.