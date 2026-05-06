Quelles sont les premières mesures de la primaire de la gauche ?

Les partisans de la primaire de la gauche (hors LFI) ont dévoilé 65 premières mesures sur lesquelles ils se sont mis d'accord.

Régulariser les travailleurs sans papiers, encadrer les marges de la grande distribution sur 100 produits de première nécessité, reconnaître la colonisation comme crime contre l’humanité : voici les premières mesures avancées par les partisans d'une primaire de la gauche (hors LFI) en France.

Lors d'un meeting mardi soir à Paris, les membres du "Front populaire 2027", qui défendent l'idée d'une primaire pour désigner un candidat commun de la gauche à la présidentielle de 2027, ont indiqué avoir établi "huit priorités communes", "première étape" de leur travail programmatique.

Parmi les personnalités politiques du mouvement, se trouvent la patronne des Ecologistes Marine Tondelier, son homologue socialiste Olivier Faure, les députés ex-Insoumis Clémentine Autain et François Ruffin, Benjamin Lucas (Génération.s) et l'ancienne candidate du Nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castets. Ils ont dévoilé sur le site internet "frontpopulaire2027.fr" les premières mesures sur lesquelles ils se sont accordés.

Abrogation de la réforme des retraites et réquisition de logements vides

Outre des marqueurs comme l'instauration de la taxe Zucman, l'abrogation de la réforme des retraites Borne ou l'augmentation du Smic, ils proposent de réquisitionner les logements vides et d'instaurer l'encadrement des loyers "dans toutes les villes tendues", mais aussi d'"encadrer strictement les marges sur 100 produits de première nécessité dans la grande distribution".

Parmi les mesures, qui ne sont pas détaillées, ils prévoient de proposer "un million de véhicules électriques en leasing social", de créer un "Ticket Climat" pour rendre le train accessible financièrement, et de "donner à tous les jeunes les moyens de leur autonomie, qu’ils soient en étude, en emploi ou en difficulté".

Taxe sur les superprofits, plan d'urgence pour l'hôpital et abrogation de Parcoursup

Ils proposent aussi d'instaurer "une taxe sur les superprofits, les pétroliers et les profiteurs de guerre", de réformer la fiscalité "des super-héritages" ou d'imposer "que les multinationales paient autant d’impôts que les TPE/PME".

Pour renforcer les services publics et "réduire l'emprise des logiques marchandes", ils prévoient un plan d'urgence pour l'hôpital public et un plan Petite enfance, veulent conditionner les financements de l'enseignement privé "à des critères de mixité sociale" ou encore abroger Parcoursup et Mon master.

Régularisation des travailleurs sans papiers et sortie des énergies fossiles

Ils ambitionnent de régulariser les travailleurs sans papiers et d'accorder "des titres de séjours pluriannuels automatiquement renouvelables", d'investir 3 milliards d’euros contre les violences sexistes et sexuelles, ou encore d'instaurer "un droit à l'alimentation".

Ils souhaitent aussi "garantir un prix plancher pour les agriculteurs" et "accélérer la sortie des énergies fossiles à travers un pôle public de l'énergie".

Sur le plan international, ils proposent notamment de "reconnaitre la colonisation comme crime contre l'humanité".