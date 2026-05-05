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Comment Adidas a gagné une bataille dans la guerre des chaussures avec Nike

Sabastian Sawe, athlète sponsorisé par Adidas, est devenu en avril 2026 le premier de l'Histoire à boucler un marathon en moins de deux heures. On vous explique l'impact de cette performance sur la guerre entre la marque allemande et Nike, son rival historique.
Publié le
05
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2026
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