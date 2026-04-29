10 infos à ne pas louper ce mercredi

Tour rapide des infos qui comptent aujourd’hui.

1. Victoire du PSG

Le PSG s’est imposé 5-4 face au Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions, au terme d’un match spectaculaire. Malgré cette victoire, les Parisiens devront défendre leur courte avance le 6 mai à Munich pour espérer rejoindre la finale à Budapest.

2. Sarkozy de retour à la barre pour répondre à Guéant

Nicolas Sarkozy revient mercredi à la barre au procès en appel sur le financement libyen présumé de sa campagne de 2007, fragilisé par les écrits de son ancien bras droit Claude Guéant. Sans l’incriminer directement, ce dernier contredit sa version et assure n’avoir jamais fait que « suivre (les) instructions » de l’ancien chef de l’État, actant leur rupture.

3. Iran : le chef du Pentagone face aux députés, sous haute tension

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, va devoir s'expliquer mercredi sur la conduite de la guerre en Iran, un conflit qui s’enlise malgré un cessez-le-feu prolongé par Donald Trump. Très critiqué, il fera face aux questions des membres de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants qui dénoncent un manque d’information et s’inquiètent des conséquences économiques, notamment la hausse des prix à la pompe.

4. Loi antisémitisme : un texte "transpartisan" en préparation avant l’été

Après des consultations avec associations et responsables politiques, le gouvernement précise un projet de loi contre l’antisémitisme, élargi à toutes les formes de racisme. Dans un climat jugé « constructif et serein », l’entourage d’Aurore Bergé insiste sur la volonté de faire « quelque chose de transpartisan ». Le texte pourrait être présenté en Conseil des ministres puis examiné au Sénat avant l’été.

5.Climat : la France vante son plan pour sortir des énergies fossiles

À la conférence de Santa Marta, la France a présenté sa feuille de route pour sortir du charbon d’ici 2030, du pétrole d’ici 2045 et du gaz d’ici 2050. Saluée à l’international, cette stratégie s’inscrit dans l’objectif de neutralité carbone et s’appuie sur des mesures concrètes, comme la fin des chaudières au gaz dans le neuf ou l’essor des voitures électriques.

6. États-Unis : James Comey inculpé pour menace contre Trump

L'ex-directeur du FBI James Comey, cible désignée de la vindicte de Donald Trump, a été de nouveau inculpé mardi, cette fois pour avoir menacé "la vie et l'intégrité physique" du président américain, selon l'accusation.

7.Jerome Powell vers une dernière conférence sous tension

Jerome Powell conduit mercredi ce qui devrait être sa dernière conférence de presse en tant que président de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), avant que son successeur désigné par Donald Trump prenne les commandes.

8. Forêts tropicales : le recul de la déforestation reste fragile

Après une année record, le rythme de destruction des forêts vierges tropicales s'est infléchi en 2025 mais reste à des niveaux inquiétants, et cette accalmie pourrait n'être qu'éphémère, a annoncé mercredi l'observatoire de référence.

9. France : la cigarette électronique en hausse chez les lycéens

L'usage quotidien de la cigarette électronique a progressé chez les lycéens français entre 2018 et 2024, passant de 2,8% à 6,8%, aussi bien chez les filles que chez les garçons, selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publiée mercredi.

10. Maradona : six proches renvoyés en procès pour fraude présumée

La justice argentine a décidé mardi du renvoi en procès de six personnes, dont deux soeurs de Diego Maradona et son ancien avocat, pour gestion frauduleuse présumée de la marque du footballeur décédé en 2020, dans une affaire distincte du procès en cours sur les circonstances de sa mort.