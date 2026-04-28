France
Justice & Faits divers

Site internet Coco : une enquête ouverte après sa réapparition

Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
La haute-commissaire à l'Enfance Sarah el Haïry avait alerté mi-avril sur la résurgence du site internet, fermé par la justice en 2024 après avoir été accusé d'avoir servi à la commission de crimes sexuels, notamment dans l'affaire Pelicot.
Brut. avec AFP
Publié le
28
/
04
/
2026
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Une enquête a été ouverte sur la réapparition du site internet Coco, sous le nom de Cocoland, et confiée à l'unité cyber de la gendarmerie, a indiqué mardi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. 

Mi-avril, la haute-commissaire à l'Enfance Sarah el Haïry avait alerté sur la résurgence du site internet, fermé par la justice en 2024, accusé d'avoir facilité la commission d'agressions sexuelles, et guet-apens homophobes, notamment dans l'affaire Pelicot.

Le quotidien Ouest France avait révélé la réouverture du site, avec une nouvelle adresse URL et sous le nom de Cocoland.

Jusqu’à cette réapparition, les investigations sur la plateforme Coco étaient "bien avancées", d'après une source proche du dossier.

"Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur la réouverture du site internet, confiée à l'unité nationale cyber de la gendarmerie nationale", a dévoilé mardi le ministère public. 

Immatriculé à l'étranger, considéré comme un repère de prédateurs par des associations de protection de l'enfance et mis en cause dans des guet-apens homophobes, le site internet Coco a été fermé par la justice en juin 2024.

Son fondateur, l'Italien Isaac Steidl, a été inculpé le 9 janvier 2025 à Paris notamment pour complicité de trafic de stupéfiants, de détention et diffusion d'images pédopornographiques, de corruption de mineur via Internet et association de malfaiteurs. Il conteste les accusations.

"Le retour du site Coco, c'est une vraie gifle à la promesse de protection qu'on fait", avait réagi Sarah el Haïry, sur la radio RMC, le 18 avril.

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