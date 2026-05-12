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Festival de Cannes

Les anecdotes d'un physio de boîte pendant Cannes

"Il y a un mec, j’ai pas voulu le laisser rentrer…" Cette situation, Big John la connaît par cœur : il est l’un des physios les plus connus de Paris, mais aussi de Cannes où il exerce durant le Festival. Voici les moments les plus fous qu’il a vécus devant une boîte de nuit… #Cannes2026
Publié le
12
/
05
/
2026
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Portrait d'Albane Cleret
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"Il y a un mec, j’ai pas voulu le laisser rentrer…" Cette situation, Big John la connaît par cœur : il est l’un des physios les plus connus de Paris, mais aussi de Cannes où il exerce durant le Festival. Voici les moments les plus fous qu’il a vécus devant une boîte de nuit… #Cannes2026
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