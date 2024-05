Avec le meilleur artisan chocolatier du monde en 2015, Vincent Vallée

"Tout ce qu’on peut utiliser, on va dire local, on le fait." Vincent Vallée a été élu meilleur artisan chocolatier du monde en 2015. Pour avoir un impact dans sa région et aider l’économie locale, ce vendéen a décidé de s’installer aux Sables-d’Olonne. On l’a rencontré dans sa chocolaterie.