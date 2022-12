Ces espaces solidaires proposent des soins gratuits pour les personnes en situation de précarité

"L'idée c'est que les personnes se posent, se reposent et repartent dans la vie." Ces espaces solidaires proposent des soins et des produits gratuits pour les personnes en situation de précarité. Un boost de bien-être et d'estime de soi qui a déjà pu profiter à plus de 1000 personnes. On a poussé les portes de l’un de ces espaces beauté & bien-être créés par Emmaüs Solidarité et L’Oréal France.