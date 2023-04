Solène raconte comment elle concilie ses deux métiers

"Il me manquait un peu le côté manuel, vraiment faire des choses qui sont concrètes." Passionnée de pâtisserie, Solène a décidé de se lancer en créant son auto-entreprise, en plus de son travail de développeur informatique. Pour elle, concilier ses deux activités, c’est possible. Elle raconte.