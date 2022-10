Une journée avec les élèves de FASK ACADEMY

Ysée a 16 ans et il fait partie de la première promotion d’une école de production qui forme gratuitement aux métiers de la confection textile. L’objectif de FASK ACADEMY : permettre à des jeunes de trouver leur voie et maintenir un savoir-faire "made in France". Brut a visité avec les élèves de l’atelier de Marseille.