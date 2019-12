"Bouche de grenouille", c'est le nom de ce drôle d'oiseau nocturne

Le « Bouche de grenouille », un étrange oiseau nocturne

Les podargidés sont de drôles d'oiseaux nocturnes, pas très doués pour voler, mais qui se camouflent comme personne…

Appelé « bouche de grenouille » en anglais, son bec large et aplati lui sert à capturer des insectes, des escargots ou des limaces, souvent pendant la nuit. Mais comme il n'est pas très doué pour voler, sa méthode de chasse favorite consiste à sauter sur sa proie depuis un arbre. Les arbres offrent aussi au « bouche de grenouille » une cachette parfaite : il s'y tient immobile pendant la journée, tandis que son plumage le camoufle parfaitement parmi les branches. Le « bouche de grenouille » oriente même sa tête vers le haut pour améliorer la ressemblance.

Les grands yeux jaunes ou orange et la large pupille servent au « bouche de grenouille » à repérer ses proies dans le noir. En ouvrant largement ses yeux et son bec jaune, il adopte une attitude défensive censée effrayer son adversaire. Le « bouche de grenouille » est monogame : un couple se forme pour la vie. Les petits sont couvés par le père pendant la journée et couvés par la mère pendant la nuit. Appelée les podargidés, cette famille d'oiseaux regroupe 16 espèces et se retrouve partout à travers İ'Asie du Sud-Est et l'Australie.