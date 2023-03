2 ans après, Brut est retourné voir Philousports

"C'est ça qui me touche. C'est les gens qui te disent que tu sers à quelque chose. Tu n'es pas inutile, quoi." Son humour et sa passion pour le sport l'ont rendu célèbre sur les réseaux sociaux. Au quotidien, Philousports souffre de myopathie. 2 ans après, Brut est retourné le voir chez lui, en Corse. Et beaucoup de choses ont changé pour lui…