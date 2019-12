5 anecdotes sur la série Friends

25 ans de “Friends” : 5 anecdotes à connaître sur la série

Il y a 25 ans, le 22 septembre 1994, le premier épisode de “Friends” était diffusé aux États-Unis. Voici 5 anecdotes sur cette série mythique. ☂️☂️☂️☂️☂️☂️

Le 22 septembre 1994, “Friends” faisait ses débuts. Vingt-cinq ans plus tard, la série est toujours aussi populaire et de nombreuses anecdotes ont été dévoilées :

Matt LeBlanc, aussi fauché que Joey

Avant d’être embauché pour incarner Joey, Matt LeBlanc connaissait, tout comme son personnage, de grandes difficultés financières. Il ne lui restait que 11 dollars sur son compte en banque. Puis tout a changé…

Les six acteurs gagnaient 22 000 dollars par épisode au lancement de la série. 10 ans et 236 épisodes plus tard, ils touchaient 1 million de dollars par épisode. Aujourd’hui encore, ils gagnent environ 20 millions de dollars par an grâce aux rediffusions de la série.

La grossesse de Phoebe

En 1997, à l’aube de la 4e saison, Lisa Kudrow annonce qu’elle est enceinte. Pour éviter de cacher son ventre, les créateurs décident d’intégrer cette grossesse au scénario : Phoebe sera la mère porteuse des triplés de son frère.

« Nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans la série, alors cette option nous a paru bizarre, différente et pouvant nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup, d’histoires », avait expliqué David Crane, le cocréateur, coscénariste et coproducteur de Friends.

Monica et Chandler, un coup d’un soir

À l’origine, l’histoire entre Monica et Chandler devait se résumer à une aventure d’un soir. Mais devant l’enthousiasme du public, les créateurs de la série ont décidé de poursuivre leur relation.

Rachel aurait dû être Monica

Si Jennifer Aniston s’est illustrée dans le rôle de Rachel et Courteney Cox dans celui de Monica, les deux actrices avaient passé le casting pour incarner l’autre rôle. 25 ans après le début de la série, les deux actrices sont toujours amies et Jennifer Aniston est la marraine de la fille de Courteney Cox.

Un New York à Los Angeles

La quasi-totalité de la série a été tournée non pas à New York, où se déroule l’action, mais en studio à Los Angeles et devant un vrai public.