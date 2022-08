7 choses à savoir pour réussir son barbecue

“Dernier truc indispensable, c’est les copains”

"En fait, on ne pique surtout pas les saucisses parce que c'est un boyau qui contient de la viande et du gras. Si on pique le boyau, ce gras qui a été mis à la conception va fondre, la viande va être sèche et surtout ce gras va alimenter vos braises et il va y avoir des flammes." Ne pas piquer les saucisses, privilégier les bons produits, prendre du plaisir, être patient… Pour réussir un barbecue, tous les conseils sont bons à prendre. Brut a retrouvé les champions de France du barbeuc afin d'obtenir 7 conseils pour réussir ses cuissons.

"Quand on prend des saucisses, très souvent, ce que l'on fait : on les met très proches de la braise. Il vaut mieux les éloigner, pour qu'elles cuisent lentement. Que les graisses se conservent dans le boyau pour qu'on ait une saucisse qui soit juteuse, qui soit tendre etc", explique Romain. Vincent, lui aussi membre des Ripailleurs, conseille quant à lui "d'éviter tout ce qui est marinade à base d'huile, qui sont très coulantes et qui, du coup, au final, vont faire tout brûler dans le barbecue et plus donner un goût de brûler qu'autre chose."