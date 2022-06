6 conseils pour mieux gérer le sucre et se sentir bien

“La plupart d’entre nous avons trop de glucose dans le corps”

“La plupart d’entre nous avons trop de glucose dans le corps. Ça nous crée des problèmes. Par exemple, de la prise de poids, des coups de mou, des problèmes de fertilité, des difficultés à dormir… Et à long terme, on peut développer des maladies comme le diabète de type 2” déclare Jessie Inchauspé. En analysant 300 études récentes, la biochimiste a tiré 6 conseils pour gérer le sucre au quotidien et donc, être en meilleure santé à long terme. La spécialiste recommande la prise d’un petit déjeuner salé. “Ca peut être du pain avec du fromage, avec un demi-avocat, une petite omelette". “Ca va vous permettre d’avoir une journée avec beaucoup plus de concentration, moins de sautes d’humeur”. Voilà pourquoi les compléments alimentaires ne sont pas forcément utiles

Elle préconise ensuite de manger les aliments d’un repas dans un ordre précis : légumes, puis protéines et graisses puis féculents et sucres. ”Quand on mange des légumes en premier, ils créent un bouclier protecteur dans notre estomac. Si ensuite, on met des féculents ou des sucres, grâce à ce bouclier, les molécules de glucose sont moins absorbées dans le sang. Donc on aura moins de pics de glucose et moins de symptômes”. Également, “quand on mange des féculents, genre des pâtes, du riz, des fruits ou desserts, c’est important de ne pas les manger seuls et de rajouter des fibres, des protéines ou des graisses”. Usage fréquent de vinaigre, sport juste après les repas, grignotage non sucré… Découvrez les autres conseils de Jessie Inchauspé, qui favorise la réduction de la consommation de produits trop riches en sucre, comme peuvent l’être les céréales, le chocolat, ou certaines boissons. Découvrez les effets des aliments ultra transformés sur notre santé