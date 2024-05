À 15 ans, après Anatomie d'une chute, Milo Machado-Graner revient à Cannes

Il a 15 ans, il était aux Oscars, aux César, et après tout ce succès avec "Anatomie d'une chute", Palme d'or en 2023, il revient à #Cannes2024 dans "Spectateurs !" d'Arnaud Desplechin. On a demandé à Milo Machado-Graner comment il en est arrivé là, et comment il vit tout ça.