Cannes 2023 : Brut a rencontré l’équipe d’Indiana Jones

“J’ai toujours voulu le voir à la fin de sa carrière”





C’est le 5e film de la série culte des Indiana Jones, “Indiana Jones et le Cadran de la destinée” est présenté au Festival de Cannes 2023. Si le réalisateur n’est plus Steven Spielberg, comme pour les quatre premiers, mais James Mangold, celui qui interprète l’aventurier est encore Harrison Ford. Dans le film, Indiana Jones “a encore quelques soucis personnels. Il vit une période difficile et il est revigoré par sa relation avec le personnage joué par Phoebe (Waller-Bridge)” explique l’acteur. “Oui, elle lui donne pile au bon moment ce qu’il faut!” ajoute Phoebe Waller-Bridge, qui interprète Helena Shaw.

“Il n’a jamais été un héros parfait”

Depuis 40 ans, Harrison Ford a accompagné l’aventurier. Il a pu suivre son évolution : “À mesure qu’il se développe, je trouve que chaque film approfondit le personnage d’une manière avantageuse pour lui. Il n’a jamais été un héros parfait. C’est un personnage profondément complexe. Il a un certain goût du larcin, quand il cherche à mettre la main sur des objets archéologiques précieux, mais il a aussi une âme qu’on commence à découvrir dans le premier volet. J’ai toujours voulu le voir à la fin de sa carrière puisqu’on l’a vu depuis sa jeunesse”.

“Ce que j'adore dans ce personnage, et tous les autres personnages du film, c'est qu'ils sont abîmés et ça les rend beaux. Je trouve que pour un film qui promet du divertissement et de l'aventure, le courage d'avoir ajouté une telle profondeur émotionnelle dans chaque personnage rend l'action plus intéressante et rend les relations plus intéressantes. On veut tous qu'Indy vive une histoire d'amour, qu'il soit heureux et comblé, mais il est parfois son propre pire ennemi dans sa recherche du bonheur” déclare Phoebe Waller-Bridge.

“Pendant des années, j'ai cru qu'Indiana Jones était réel”





L’acteur danois Mads Mikkelsen a affirmé toujours avoir été un grand fan d’Indiana Jones. Phoebe Waller-Bridge était enfant lorsque le premier film, “Les Aventuriers de l’Arche perdue” est sortie au cinéma. C’était en 1981. Le second film “Indiana Jones et le Temple maudit” est sorti en 1984. “Comme Harrison me le rappelle constamment, j'avais 4 ans quand c'est sorti! Mais c'était dans mon éducation et dans la culture que pendant des années, j'ai cru qu'Indiana Jones était réel. Et il se trouve que c'est le cas, c'est génial! Mais je trouve que cet esprit d'aventure, l'humour et la malice de ces films ne sont présents dans aucune autre franchise. J'ai toujours rêvé de vivre une aventure, je n'aurais jamais cru que je le ferais avec Indiana Jones en personne! en personne! C'est un rêve qui se réalise” explique l’actrice.

“C'était un merveilleux chapitre de ma vie”

L’American Film Institute a classé Indiana Jones comme deuxième plus grand héros de tous les deux. “Je suis heureux que nous ayons apporté cinq super films au paysage culturel” commente Harrison Ford, qui a annoncé que ce film serait son dernier Indiana Jones. “C'était un merveilleux chapitre de ma vie, qui m'a ouvert des portes et qui m'a permis de travailler avec d'excellents réalisateurs, et de faire d'autres films que je suis très heureux d'avoir eu la chance de faire. Je n'ai jamais fait 5 films, une série, autre personnage. Je suis reconnaissant d'avoir pu faire ce film. Je suis très fier du scénario que James Mangold a élaboré pour parachever l'histoire d'Indiana Jones”.

