Alexia Duchêne partage la recette de son enfance

“C’est un plat simple et rĂ©confortant”

"Je vais faire le plat d'enfance que ma mĂšre me prĂ©parait beaucoup. C'est le poulet panĂ© avec du riz et une petite salade tomates et concombres. C'est un plat simple et rĂ©confortant". La cheffe Alexia DuchĂȘne, qui anime L'envers de l'assiette, le nouveau podcast original de Brut, partage la recette de son enfance. À la salade, elle ajoute de la coriandre, de la ciboulette, des oignons nouveaux et un demi-citron. "J'aime bien mettre la salade sur le riz et laisser la sauce des lĂ©gumes rentrer dans le riz et l'assaisonner".

Ses influences sont multi-culturelles. *"C'est mes parents qui m'ont appris Ă cuisiner. Ils ont tous les deux cuisinĂ© des influences diffĂ©rentes. Ma mĂšre est Anglaise, elle a grandi en Égypte et en GrĂšce. Donc beaucoup de cuisine mĂ©diterranĂ©enne. Mon pĂšre est normand. Donc beaucoup de veau Orlof, du poulet Ă la crĂšme, des choses comme ça". Dans la panure, la cheffe ajoute des Ă©pices, du paprika, de l'ail en poudre. *"Si vous refaites cette recette, taguez-moi et envoyez-moi les photos. Y a un contest qui est lancĂ©, c'est le hashtag concours poulet frit de Marina"* dĂ©clare Alexia DuchĂȘne.