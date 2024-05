Atelier métal avec des enfants et le musicien Aldebert

Et si vous preniez un cours de métal avec Aldebert ? C’est la chance qu’ont eue ces enfants. Avec son dernier album "Enfantillage666", il a voulu réunir sa jeunesse et le (hard) rock. On l’a rencontré à l’école Poum Poum Tchak à Paris. Aldebert sera présent au Hellfest Kids le 26 juin 2024 et en tournée dans toute la France à partir du 25 mai 2024.