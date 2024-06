Avec Émilie Tronche, la créatrice de "Samuel" la série événement

"Juste de voir que ça touche autant de gens, c'est incroyable. On fait ça pour ça, quoi !" Samuel a 10 ans et c'est le personnage principal de la série sobrement appelée "Samuel" sur Arte. Un succès qui cumule déjà plus de 35 millions de vues où on y découvre le quotidien d'un élève de CM2. Une série phénomène qui "touche les gens" et que l'on doit à Émilie Tronche, réalisatrice, scénariste, animatrice. On est allé la rencontrer chez elle à Angoulême.