Avec "The Substance", Coralie Fargeat fait sensation à Cannes

Et s'il était possible de créer une meilleure version de soi-même, plus jeune, avec une seule injection ? C'est le début du film de Coralie Fargeat, "The Substance", qui a fait sensation à #Cannes2024. Elle raconte comment l'idée lui est venue, passée la quarantaine.