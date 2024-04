Brut Book — Kid Paddle, Game Over par Midam

"Le public s'en fout que ce soit moi qui ai trouvé le gag. Le plus important, c'est que le gag soit bon." BRUT BOOK. Il y a 30 ans, il inventait Kid Paddle, une BD devenue culte. Et l'univers du jeu vidéo, il le décline aussi dans la série "Game Over", en créant depuis 20 ans un lien unique avec ses lecteurs. Conversation sans langue de bois avec le scénariste et dessinateur Midam.