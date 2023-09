Brut Book — Le plus court chemin d'Antoine Wauters

"On est tous restés des gosses et pourtant on l’oublie chaque jour un peu plus" BRUT BOOK. Dans son nouveau livre “Le plus court chemin” publié chez Verdier, Antoine Wauters revient sur son enfance dans un petit village belge. Un récit autobiographique tendre et poétique qui devrait rappeler à chaque lecteur sa propre enfance. 📚 Dans ce format Brut Book, plusieurs écrivains racontent à Brut pourquoi et comment ils ont écrit leur nouveau roman publié à l’occasion de la rentrée littéraire.