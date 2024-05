Brut Book : Plus grand que le ciel par Virginie Grimaldi

"Il y a une injonction à se remettre vite mais on n’est pas obligé d’aller bien tout de suite" BRUT BOOK. Avec 7 millions d'exemplaires vendus depuis ses débuts, Virginie Grimaldi est l'une des autrices les plus lues en France. Son dixième roman "Plus grand que le ciel", elle l'a écrit après la mort de son père, comme pour garder un lien avec lui. Elle raconte.