BRUT FOOD — Le smash burger parfait de Dumbo

BRUT FOOD — "C’est un burger dont on a juste écrasé la viande afin d’obtenir du croustillant et un concentré de goût au niveau du steak." Il a été inventé dans les petits diners américains pour vendre en plus grande quantité. Mais comment réussir un bon smash burger ? Mina Soundiram s’est rendu chez Dumbo Paris pour apprendre à le refaire à la maison. 🍔