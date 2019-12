C'est quoi la Grande Ourse ?

La Grande Ourse, ce n'est pas forcément ce que l'on croit…

Non, la Grande Ourse n’a pas la forme d’une grande casserole. Cette célèbre constellation contient une centaine d'étoiles visibles à l'œil nu et dans de bonnes conditions, et bien plus encore si l'on utilise des instruments d’observation. Une constellation est un ensemble d'étoiles apparemment proches les unes des autres et à qui une civilisation donne une signification particulière.

La Grande Ourse est l'une des constellations les plus connues de l'hémisphère Nord, souvent assimilée à un ours piégé dans le ciel. La Grande Ourse est présente tant dans la culture gréco-romaine que chez les Indiens d'Amérique.

Mais comment la Grande Ourse est devenue si importante ? D’abord à cause de sa taille : la Grande Ourse est la 3ème constellation la plus étendue de notre ciel. Mais aussi par sa constance : pour les peuples vivant au-dessus du 41ème parallèle nord, la Grande Ourse est visible toutes les nuits de l'année.

Selon l'endroit où l'on se trouve, certaines constellations sont saisonnières, apparaissant et disparaissant au fil de l’année. Les autres sont circumpolaires : elles ne disparaissent jamais en dessous de l’horizon. C’est le cas de la Grande Ourse. Pour les gens vivant en Amérique du Nord et en Eurasie, la Grande Ourse semble ainsi toujours tourner autour du pôle Nord. Le mot grec pour "ours", arktos, a d'ailleurs fini par donner naissance au mot Arctique.

Mais avec le temps, une erreur commune est apparue : confondre la Grande Casserole et la Grande Ourse. La Grande Casserole est un astérisme : une sorte de mini-constellation s'inscrivant dans un ensemble plus grand d’étoiles. En l'occurrence, la Grande Casserole est formée lorsqu'on relie les 7 étoiles les plus lumineuses de la Grande Ourse.

La Grande Ourse est aussi un point de repère : en prolongeant la ligne reliant Merak et Dubhe de 5 fois sa longueur, on trouve l'Étoile polaire. Mais malgré sa taille et sa célébrité, la Grande Ourse n'est qu'une des 88 constellations présentes dans le ciel nocturne.