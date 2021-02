C'est quoi le male gaze ?

Le male gaze, le point de vue masculin

Le male gaze est un concept désignant les images imposées au public présentant une perspective masculine, dans le cadre de la culture visuelle dominante. Le fait de représenter le monde d’un point de vue masculin est aujourd’hui remis en cause et combattu. Décryptage.

Une idée théorisée en 1975

Laura Mulvey, militante féministe et cinéaste anglaise, a théorisé pour la première fois cette idée en 1975, en se basant sur les classiques du cinéma hollywoodien. Elle explique avoir compris l’existence du male gaze suite au Women’s Mouvement et avoir eu immédiatement un différente perception des oeuvres appréciées jusqu’alors. “Le voyeurisme, la place du personnage principal masculin dans la lutte pour être l'objet du regard et créer l'énergie de l'histoire… La femme comme spectacle… Tout y était, en quelque sorte”, affirme-t-elle.

En 2019, 90% des 100 films qui ont eu le plus de succès au box-office américain ont été réalisés par des hommes.

Le mouvement #MeToo a accéléré les prises de conscience.

“Je pense que le mouvement #MeToo a centré la discussion sur l’objet du regard, en particulier sur la façon dont la violence sexuelle contre les femmes est représentée au cinéma et à la télévision, par exemple”, ajoute Maggie Hennefeld, professeure à l’université du Minnesota.

À l’opposée du male gaze, le female gaze

“Le female gaze implique qu’on se centre sur le regard des femmes, mais aussi sur des histoires féminines, la vie des femmes et leurs expériences en général”, explique Maggie Hennefeld.

“Nous voulons raconter des histoires qui reflètent nos vies et beaucoup, beaucoup de femmes regardent la télévision et beaucoup, beaucoup de femmes vont au cinéma, parfois plus que les hommes. Donc, nous voulons voir ces histoires, nous voulons nous voir”, assure Elisabeth Moss