C'est quoi un orage volcanique ?

Des éclairs dans un nuage de cendre. Ce phénomène impressionnant, c'est un orage volcanique.

Un orage volcanique, c’est la puissance d'un orage, combinée avec la rage d'un volcan. Ce phénomène ne peut exister que lors de massives éruptions volcaniques. Dans ces cas-là, les quantités considérables de cendres et de roches propulsées entraînent de nombreuses collisions violentes. Au passage, des particules microscopiques sont arrachées par la violence des chocs et gagnent une charge électrique positive ou négative : c'est l'électricité statique.

Dans le panache au-dessus du cratère apparaissent des champs électromagnétiques : des accumulations de charges à différents endroits. Les charges opposées s'attirent et se lient par des décharges électriques : c'est l'éclair. Ces décharges sont facilitées par la présence d'une quantité massive de vapeur d’eau, relâchée par le volcan. Ce phénomène est le plus facilement observable au Sakurajima, un volcan japonais et l'un des plus actifs au monde.