Annoncer la mort d'un parent à son enfant, par Gaëlle Pietri

Comment Gaëlle Pietri a annoncé la mort de Gaspard Ulliel à leur enfant ?

Gaëlle Pietri a fait son annonce en deux temps. À l’annonce de son accident, elle a partagé la nouvelle à son fils, en lui expliquant qu’il était à l'hôpital. À ce moment, Gaëlle Pietri savait déjà que l’acteur était en mort cérébrale. Le lendemain, elle annonce que son père ne s’est pas réveillé et qu’il était décédé. “C'était une période où il regardait une série, ‘Man vs. Wild’, et il me parlait du héros qui avait eu un accident, qui était dans le coma et qu’il avait perdu la mémoire et donc il m'a dit : ‘Peut-être que ça va être pareil pour papa, qu'il va être amnésique pendant quelques jours et puis après, il va se réveiller et ça ira’. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai des sanglots dans la gorge et je suis partie de mon côté. Et le lendemain, quand je lui ai vraiment annoncé, il m'a dit ‘ce n’est pas possible’ et il pleurait”, explique-t-elle.

Elle confie l’avoir aussi fait en deux temps par incompréhension, en lien à l’état de l’acteur : “En fait, il y a plein de choses et on ne comprend pas trop. C'était aussi même un cheminement pour moi. C'est-à-dire que j'y croyais même pas le jour où on me l'a annoncé”.





Comment expliquer la mort à un enfant ?

Pour Gaëlle Pietri, il faut dire le maximum à son enfant, ne pas mentir. “Je n'ai pas dit ‘Papa est parti au ciel’ sinon, je pense qu'il aurait passé sa vie à regarder les étoiles. Il fallait lui dire les choses simplement. Et il a compris, en fait. On ne sait jamais si on fait bien les choses. Est-ce que j'ai utilisé les bons mots ? En tout cas, j'ai essayé de lui dire les choses le plus simplement possible”.

Même si elle souhaitait être la plus transparente possible envers son enfant, elle n’a pas évoqué les détails de l'accident de son père : “Il y a eu une collision, Gaspard avec un autre skieur et je trouvais ça extrêmement violent à raconter à mon fils. Et je ne voulais pas qu'il en veuille, en fait, à un autre”.





Demander conseil autour de soi

Dans cette épreuve, Gaëlle Pietri n’a pas demandé de conseil pour l’annonce de la nouvelle mais plus pour l’après, notamment pour l'enterrement. C’est à des amis psychologues qu’elle demande un avis. “Je pense qu'il était important qu'il assiste aux obsèques de son père pour se rendre compte que son père était parti. C'est le rôle d'une maman de protéger et d'accompagner au mieux son enfant”.





Gaëlle Pietri souhaite que son fils n’oublie pas les souvenirs qu’il a de son père. À cela, elle ajoute un livre qui est “un objet que je lui tends pour aussi faire oeuvre de mémoire et où il pourra retrouver son papa quand il sera plus grand”. Car son livre Le temps de te dire adieu, publié ce mercredi 26 avril, aura été aussi le moyen pour elle de trouver un refuge dans l’écriture et la littérature. “Là où d'autres iraient parler à des psys, c'était par l'écriture. Là où d’autres rentreraient en thérapie, moi, c’était par l’écriture”, raconte-t-elle.





Qui est Gaspard Ulliel ?

Gaspard Ulliel est un acteur et mannequin français. Il est notamment connu pour les films Juste la fin du monde et Saint Laurent. Le 18 janvier 2022, alors qu’il skie sur une piste en Savoie, il percute un autre skieur. Transféré d’urgence au CHU de Grenoble, il décède le lendemain, suite à ses blessures.

Comment l'acteur Gaspard Ulliel voyait son métier