Comment fonctionnent les filtres vieillissants ?

"On a déjà vu plein d'applis qui nous vieillissent ou qui nous rajeunissent. Mais je me suis demandé comment ça marchait, et surtout à quel point c'était fiable." BRUT A TESTÉ. Sur TikTok le filtre "Aged" impressionne avec ses résultats ultra réalistes. Notre journaliste Mina Soundiram a demandé à Defend Intelligence comment ça fonctionne.